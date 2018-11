Kryptowährung Bitcoin fällt auf Jahrestief – darunter leiden auch Unternehmen

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist in den vergangenen Tagen massiv gefallen. Am Mittwoch gab der Kurs um 13 Prozent nach und fiel bis zum Donnerstag mit 5544 US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Jahresbeginn. Auch am Freitag setzte sich der Kursverfall fort, konnte sich gegen Mittag aber stabilisieren. Insgesamt verlor die Währung allein in diesem Jahr über 62 Prozent.