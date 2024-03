Kryptowährung Bitcoin springt auf neues Allzeithoch

08. März 2024

Bild: REUTERS

Die Rallye bei Bitcoin hält an. Nachdem der Kurs bereits in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch erreichte, überschritt die Kryptowährung am Freitagnachmittag erstmals die 70.000-Dollar-Marke.