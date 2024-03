Kryptowährung Bitcoin überspringt erstmals 69.000-Dollar-Marke

Der Bitcoin überwindet zum ersten Mal in seiner Geschichte die 69.000-Dollar Marke. Die umsatzstärkste Cyber-Devise springt zeitweise um 2,5 Prozent auf 69.202 Dollar und ist damit so teuer wie noch nie. „Die Bitcoin-Geschichtsbücher sind heute um ein Kapitel reicher“, kommentiert Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. Hintergrund der aktuellen Rally sei die hohe Nachfrage nach börsennotierten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Gleichzeitig nähmen Investoren eine der letzten Gelegenheiten wahr, um sich im Vorfeld des sogenannten Bitcoin-Halvings zu positionieren, wo das Angebot an der Kryptowährung algorithmisch halbiert wird.



