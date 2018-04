Schon von Beginn an habe der Wert eines Bitcoins allein auf der Hoffnung basiert, eines Tages als Zahlungsmittel allgemein akzeptiert zu werden. „Wird der Bitcoin reguliert, ist die Wette der Bitcoin-Erfinder aufgegangen“, warnt Krahnen. „Sie haben ein quasi-legales Zahlungsmittel erzeugt und unter das Volk gebracht.“ Damit würde de facto ein paralleles Geldsystem zum Euro geschaffen – mit dem Unterschied, dass die Bitcoin-Gewinne in private Hände fließen würden. Dass überhaupt so viele Menschen eine Regulierung von Kryptowährungen fordern, liegt vor allem an deren Volatilität. Der Kurs des Bitcoins etwa ist binnen eines Jahres von wenig mehr als 1000 Dollar auf zwischenzeitlich 20.000 Dollar geschossen, liegt heute jedoch wieder bei unter 7000 Dollar. Allein am Mittwoch verlor er acht Prozent.