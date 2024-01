Kryptowährung Kommt der Bitcoin-ETF nun oder nicht?

Experten glauben, dass nach einer Genehmigung viel frisches Geld in den Kryptomarkt fließen wird. Das liegt nicht nur an dem Vertrauensbonus, sondern vor allem daran, dass sich die Käuferschicht für Bitcoin und Co. auf einen Schlag stark vergrößern würden. Denn mit solchen ETFs könnten nun auch institutionelle Investoren in Bitcoin investieren. Bislang ist haben sie kaum Zugang zum Kryptomarkt.