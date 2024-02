Kryptowährung Nächster Halt 50.000 Dollar? Warum der Bitcoin-Kurs jetzt steigt

In der Finanzwelt kann man mit Derivaten auf so ziemlich alles wetten, auch darauf, dass der Bitcoin-Kurs nachgibt. Marktexperten gehen davon aus, dass ein sogenannter Short-Squeeze mitverantwortlich für das aktuelle Aufwärtsmomentum ist. Bei solchen Leerverkäufen spekulieren Investoren auf fallende Kurse und leihen sich Aktien und eben Krypto-Einheiten – diese sind der Basiswert –, die sie direkt verkaufen. Ihre Hoffnung: Bis zum Rückgabetermin können sie diese günstiger zurückkaufen, die Differenz wäre ihr Gewinn. Steigen die Kurse jedoch und ihre Wette platzt, müssen die Leerverkäufer in einem steigenden Markt neue Wertpapiere oder Coins kaufen. Das treibt die Rally weiter an.