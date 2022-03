Kryptowährungen Anleger können durchatmen: Bitcoin-Verbot in der EU abgewendet

Die Meldung schreckte Anleger in der EU auf. Nun reagierte die Politik darauf. Die eigentlich am vergangenen Montag geplante Abstimmung fiel aus, wie die WirtschaftsWoche im Vorfeld berichtet hatte. Das Fachmedium „BTC Echo“ meldet jetzt, dass der entsprechende Paragraf gestrichen wurde. Dieser sah vor, Dienstleistungen mit Kryptowährungen zu verbieten, die auf ökologisch nicht nachhaltigen Konsensmechanismen beruhen, wie eben beim Bitcoin. Als Konsensmechanismus wird bei Kryptowährungen das Verfahren bezeichnet, mit dem sichergestellt wird, dass alle Teilnehmer einen einheitlichen Datenstand in der Blockchain - einem dezentralen, digitalen Datenregister - haben.