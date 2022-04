Kryptowährungen „Attacke gegen den Krypto-Space“: Wie die Regulierungswut der EU Bitcoin und Co. zusetzt

In einem sind sich die Teilnehmer in Frankfurt einig: Es fehle Politikern und Regulatoren an Wissen über Kryptowährungen und die Blockchain. So würden sich dann Fehleinschätzungen durchsetzen. Etwa, dass Kryptowährungen wie der Bitcoin vor allem für Betrügereien und Geldwäsche genutzt würden. „Die Entscheidung ist ein Symptom für einen Mangel an Wissen“, sagt Katharina Gehra, Mitgründerin des Blockchain-Analyseunternehmens Immutable Insight. Es sei der falsche Weg, kritisiert Andrew Robinson, der bei der Kryptobörse Coinbase das Geschäft mit Institutionellen verantwortet, Regulierungsansätze aus der analogen Welt der Fiatwährungen einfach zu kopieren und auf die Kryptowelt zu übertragen.