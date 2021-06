Kryptowährungen Bitcoin und Ether auf Erholungskurs

Denn es gibt auch Signale, die von Bitcoins-Fans positiv aufgenommen werden: Vor wenigen Tagen verkündete El Salvador, dass Bitcoin ab dem 7. September als legales Zahlungsmittel gelte. Damit ist das kleine Land in Zentralamerika das erste überhaupt, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführt. „Die Verwendung von Bitcoin wird optional sein, niemand wird Bitcoin erhalten, wenn er es nicht will“, so Landespräsident Nayib Bukele. Das Unternehmen Athena Bitcoin hat angekündigt, über eine Million Dollar zu investieren, um 1500 Kryptowährungs-Geldautomaten in El Salvador zu installieren.



