Kryptowährungen Cardano: Was taugt die Bitcoin-Alternative?

Mittlerweile ist Ada an zahlreichen Börsen handelbar - sogar an der japanischen Börse in Tokio, obwohl diese als eine der strengsten der Welt gilt. Bisher werden dort nur wenige Kryptowährungen gehandelt, darunter Bitcoin, Ether und Ripple.

Große Kryptobörsen wie Coinbase oder Kraken haben Cardano natürlich schon lange im Programm.