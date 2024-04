Kryptowährungen Das Krypto-Blutbad erklärt: Drei Gründe für den Crash bei Bitcoin und Co.

Der Bitcoin ist so etwas wie ein Seismograph für die Finanzmärkte. Rappelt es irgendwo auf der Welt, bekommen Krypto-Anleger es zuerst zu spüren. Schließlich gibt es beim Bitcoin keine Handelszeiten, Investoren können 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche mit Kryptowährungen handeln und auf Ereignisse reagieren. So auch am vergangenen Wochenende.