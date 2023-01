Kryptowährungen Das sind die drei größten Irrtümer der Bitcoin-Anhänger

Doch es kam anders. Die Verwerfungen am Kryptomarkt zeigen, dass sich die Idee einer dezentralen Finanzwelt kaum realisieren lässt. Im vergangenen Jahr fiel die Kryptobranche nämlich vor allem mit windigen Geschäftsmodellen auf. Der vorläufige Höhepunkt war mit der Insolvenz der Kryptobörse FTX erreicht, deren Hintermänner sich nun wegen Betrugs verantworten müssen. Kundengelder in Milliardenhöhe sind wohl verloren. 2022 gingen gleich mehrere Branchenakteure pleite – Börsen, Krypto-Finanzierer und Hedgefonds, die abenteuerliche Zinsen versprachen.



Eingefleischte Bitcoin-Anhänger würden ihr Geld niemals von einer Kryptobörse verwahren lassen, sondern halten diese in eigenen Wallets, also digitalen Brieftaschen. „Not Your Keys, Not Your Coins“ ist ihr Motto. Dennoch, das Gros der Anleger handelt auf Kryptobörsen oder bei Smartphonebrokern – und könnte Geld verlieren, wenn der Anbieter in Schieflage gerät.