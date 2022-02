Kryptowährungen Dem Bitcoin droht das Verbot in der EU

Welche Auswirkungen staatliches Vorgehen gegen die Jobökonomie um Kryptowährungen herum hat, zeigte sich zuletzt vor allem in China. Nachdem die Führungsriege dort im Frühsommer vergangenen Jahres das stromfressende Mining verboten hatte, suchten viele Miner nach neuen Standorten.

Für die Kryptoszene in der EU heißt es nun also: abwarten und hoffen.



