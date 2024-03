Kryptowährungen „Die Finanzverwaltung sitzt am deutlich längeren Hebel“

Was meinen Sie?

Hier geht es um ganz Grundlegendes. Mangels Verkörperung können sogenannte Kryptowährungen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch keine Sachen sein. Eigentum gibt es aber nur an Sachen. Dem BFH reicht es schon, dass der Bitcoin-Begründer Satoshi Nakamoto in seiner Dokumentation zum Bitcoin, dem sogenannten Whitepaper, angeblich von Eigentum gesprochen hat. Ein bloßer Blockchain-Eintrag, der keinerlei intrinsischen Wert besitzt, wird über diesen Umweg vom BFH – nicht vom Gesetzgeber – ohne steuergesetzliche Prüfung faktisch zur Sache hochgestuft und dann nachträglich wie ein materielles Gut – ähnlich wie Gold – besteuert. Wenngleich im Kreditwesengesetz „Kryptowerte“ seit 2020 definiert werden – dort aber ausdrücklich nur für dieses Gesetz –, halte ich es für begründungsbedürftig, wenn dies dann steuerlich auch noch für die Jahre vor 2020 gleichermaßen genutzt werden soll. Die Finanzverwaltung zieht vereinfachend vor allem eine spezielle Steuerregelung –Paragraf 23 Einkommensteuergesetz – als vermeintlichen Auffangtatbestand für die meisten Kryptotrades heran. Doch was im Einzelfall tatsächlich besteuert wird, wird in den Steuerbescheiden oft weder im Einzelnen bezeichnet, noch begründet.