Kryptowährungen Die Unruhen in Kasachstan offenbaren die gefährliche Abhängigkeit des Bitcoins

Viele Coins verloren im zweistelligen Bereich, nachdem Pläne der US-Notenbank Fed bekannt geworden waren, die Zinsen schneller als angekündigt zu erhöhen. Der Bitcoin profitiert vom niedrigen Zinsniveau und der Flut an billigem Geld. Investoren legen dann eher in risikoreichen Anlagen an. Die Sorgen vor schon bald steigenden Zinsen hingegen hat dazu geführt, dass sie ihr Geld aus der Anlage abziehen.



Mehr zum Thema: So schnell schaffen Sie Ihre eigene Kryptowährung.