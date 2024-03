Kryptowährungen Diese vier Grafiken zeigen den unheimlichen Bitcoin-Boom

An den Finanzmärkten scheinen Anleger gerade einem kollektiven Kaufrausch verfallen zu sein. Der Dax knackt ein Rekordhoch nach dem anderen, der KI-Hype treibt den US-Tech-Index Nasdaq – und der Bitcoin-Kurschart weckt gerade Erinnerungen an eine Sprungschanze. Wie keine andere Anlageklasse hat die Kryptowährung zuletzt an Wert zugelegt. Allein innerhalb dieser Woche stieg der Kurs um gut ein Fünftel, seit Ende Januar verteuerte sich der Bitcoin gar um über 50 Prozent.