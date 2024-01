Kryptowährungen „Ich sehe nicht, dass Bitcoin-ETFs nach Europa kommen“

WirtschaftsWoche: Herr Altmann, am vergangenen Freitag hat die US-Börsenaufsicht SEC mehreren Bitcoin-Spot-ETFs die lange ersehnte Zulassung erteilt. Wie haben Sie die Tage rund um die Entscheidung erlebt?

Jan Altmann: Die Euphorie im Vorfeld dieses Termins war mal wieder grenzenlos, wie so oft in der Kryptobranche. Ich war skeptisch, ob die elf geplanten Produkte alle von der SEC genehmigt würden, aber sie wurden es. Die Zuflüsse fielen dann allerdings deutlich niedriger aus, als viele Analysten erwartet hatten. Der Grayscale Bitcoin Trust, der in einen ETF umgewandelt wurde, verzeichnete sogar Abflüsse. Mich wundert das nicht. Wer würde denn am ersten Handelstag Milliarden von Dollar in ein nagelneues Produkt schieben?