Kryptowährungen „Zweifel an der Steuerpflicht sind kein Grund, Gewinne zu verschweigen“

Wie sollten Anleger vorgehen, die ihre Kryptogewinne korrekt erklären möchten?

Wichtig ist vor allem eine nachvollziehbare Dokumentation, zumal bei Kryptotrades teils hohe Gebühren anfallen, die dann als steuerliche Werbungskosten abgesetzt werden können. Die Einkünfte aus den Kryptogeschäften können in die Anlage SO oder in die Anlage KAP der Steuererklärung gehören. Allerdings muss der Steuerpflichtige dies nicht selbst abschließend beurteilen. Deswegen sollten die einzelnen Trades am besten in einer weiteren Anlage zur Steuererklärung aufgelistet werden. Das Finanzamt sollte auf jeden Fall in den Stand versetzt werden, den Fall ohne weitere Nachfragen selbst und abschließend zu prüfen.