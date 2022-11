Kryptowährungen Krypto-Marktführer Binance baut seine Macht aus

Die Kryptobranche schaut immer genau hin, wenn Changpeng Zhao sich an seine 7,3 Millionen Twitter-Follower wendet. Nicht selten gibt der Chef von Binance, der weltgrößten Kryptobörse, dort Neuigkeiten bekannt, die den Markt in Aufruhr versetzen. So wie am gestrigen Dienstag: Binance will den Konkurrenten FTX übernehmen, verkündete Zhao in einem Tweet. Grund für den Hilferuf von FTX ist eine Liquiditätskrise.