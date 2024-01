Kryptowährungen Kryptowährungen rauschen ab: Kommt der Bitcoin-ETF nun oder nicht?

Am Kryptomarkt geht es wieder auf und ab: Nachdem der Bitcoin einen fulminanten Start ins neue Jahr hingelegt hatte, gab die Kryptowährung am Mittwoch sämtliche Gewinne der vergangenen Tage wieder ab. In den vergangenen 24 Stunden verlor der Bitcoin gut sieben Prozent an Wert und notierte zuletzt bei rund 42.500 Dollar.