Kryptowährungen Mit dem Bitcoin-ETF platzt der große Krypto-Traum

Stellen Sie sich mal eine Plenumssitzung in der Roten Flora im Hamburger Schanzenviertel vor. Ein Haufen Autonomer klagt über den bösen Staat, schimpft über gierige Banken und will sich fernab institutioneller Zwänge in Freiheit suhlen, unabhängig und selbstverwaltet. Und nun stellen Sie sich mal vor, ein immer größerer Teil dieser Autonomen verfällt plötzlich dem Kapitalismus und will nun lieber mit dem Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing Aktien kaufen und gemeinsam abhängen.