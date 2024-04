Kryptowährungen Nach dem Halving: Was jetzt für steigende Bitcoin-Kurse spricht – und was dagegen

Dieses Halving, von dem der Youtuber spricht, zieht seit Monaten große Aufmerksamkeit auf sich. Der Begriff steht für ein Ereignis, das die Geschwindigkeit drosselt, mit der neue Digitalmünzen auf den Markt kommen. Das Halving ist so etwas wie ein im Bitcoin-Algorithmus eingebauter Inflationsschutz. Es sorgt dafür, dass die Menge an ausgegebenen Münzen nicht ewig weiterwachsen kann, sondern irgendwann eine Obergrenze erreicht. Die liegt bei 21 Millionen Bitcoins. Die Idee: Wenn das Angebot begrenzt ist, die Nachfrage nach dem Bitcoin aber gleichbleibt oder sogar steigt, wird die Kryptowährung wertvoller (während übliche Währungen durch Inflation an Wert verlieren).