Kryptowährungen Nach dem Krypto-Crash: Ist der Bitcoin reif fürs Comeback?

Bitcoin entsteht durch das sogenannte „Mining“. Die Miner – auch Schürfer genannt – stellen Rechenleistung zur Verfügung und werden dafür mit Bitcoin entlohnt. Diese Belohnung halbiert sich an festgelegten Stichtagen. Nach jeweils 210.000 Blöcken in der Blockchain findet ein solches Halving statt – also etwa alle vier Jahre. Damit wird die Menge neuer Coins begrenzt. Durch diese stetige Angebotsreduktion, so die Hoffnung der Bitcoin-Anhänger, steigt der Preis bei entsprechender Nachfrage. Das nächste Halving findet 2024 statt.