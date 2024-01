Kryptowährungen Nach ETF-Zulassung: So profitieren deutsche Anleger vom Bitcoin-Boom

Solche ETPs unterteilen sich nochmals in verschiedene Kategorien, zum Beispiel ETNs. Diese Abkürzung steht für Exchange Trades Notes, also börsengehandelte Inhaberschuldverschreibungen. Sie verbriefen also die Forderung eines Gläubigers an einen Schuldner. ETNs sind so etwas wie das europäische Pendant zu den nun in den USA zugelassenen Bitcoin-ETFs. Auch sie halten Kryptowährungen physisch. Anders als ein ETF darf ein ETN aus nur einem Vermögenswert bestehen.