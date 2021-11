Kryptowährungen Strengere Vorgaben für US-Banken bei Handhabung von Digitalwährungen

Kryptowährungen werden derzeit von Regierungen und Zentralbanken nicht reguliert. China erhöhte zuletzt den Druck auf die Kryptowährungsbranche. Das Land erklärte im September sämtliche Aktivitäten rund um Cyber-Devisen für illegal und untersagte ausländischen Krypto-Börsen jegliche Dienstleistungen für Kunden in China.



