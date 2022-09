Kryptowährungen Warum die Ethereum-Revolution gut fürs Klima ist – und Anleger davon profitieren können

Kritiker befürchten auch, dass Ethereum durch die Umstellung weniger dezentral wird – und Dezentralität ist ein hohes Gut in der Kryptogemeinschaft. Der Einfluss zentraler Plattformen wie Coinbase oder Kraken, die ihren Kunden die Coin-Erzeugung via „Proof of Stake“-Verfahren ermöglichen (Staking), könnte steigen.