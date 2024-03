Kryptowährungen Wie geht es für den Bitcoin nach dem Rekordhoch weiter?

Um die Nachfrage zu stillen, müssen die Emittenten massenhaft Bitcoins einkaufen. An vielen Tagen verleiben sie sich mehr Digitalmünzen ein, als neue durch das Mining auf den Markt kommen. Die Nachfrage ist also größer als das Angebot. Nun wird diese Dynamik nur so lange anhalten, bis der Markt gesättigt ist. Je mehr Geld Anleger über die ETFs in Kryptowährungen investieren, umso stärker dürften die Anbieter auf Einkaufstour gehen. Diese Entwicklung gilt allerdings auch in die andere Richtung.