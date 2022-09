Kryptowährungen Zwei Gründe dafür, dass der Ausverkauf bei Bitcoin und Co. beendet ist

Nach dem zweiten großen Einbruch in diesem Jahr, bedingt durch den Crash des Stablecoins TerraUSD, bescherte die Geldpolitik dem Bitcoin im Juni einen weiteren Dämpfer: Auf der Fed-Sitzung Mitte Juni hoben die Notenbanker den Leitzins so stark an wie seit 1994 nicht mehr. Im Zuge dessen rutschte der Bitcoin-Kurs von etwa 30.000 auf rund 20.000 Dollar ab. In den vergangenen Monaten verharrte der Kurs im Bereich zwischen 19.000 und 24.000 Dollar.



Für Krypto-Anleger war 2022 bislang ein Horrorjahr. Manche Analysten befürchten, dass der Kurs sogar noch weiter absacken könnte. Ausgeschlossen ist das nicht. Doch zwei Gründe sprechen dafür, dass das Schlimmste überwunden ist und der Bitcoin seinen Boden erreicht hat.