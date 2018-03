Kurz vor der Staatspleite: Argentinien lässt deutsche Sparer darben

Zum Hintergrund: Argentinien ist nach einem zehnjährigen Rechtsstreit in letzter Instanz vom Obersten Gerichtshof der USA dazu verurteilt worden, zuerst die 1,5 Milliarden Dollar an mehrere Hedgefonds zurückzuzahlen, die dem Land nach der Staatspleite 2001 Geld geliehen hatten - und zwar bevor das Land an andere Gläubiger zurückzahlt.