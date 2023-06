In Summe stecken also zwei Drittel des Vermögens in drei Unternehmen. Der Rest verteilt sich auf den Fußballclub Juventus Turin, den Nutzfahrzeughersteller Iveco und einige nicht börsennotierte Firmen, darunter eine Beteiligung an der Economist Group. Früher hatten die Agnellis außerdem – Warren Buffett lässt grüßen – einen Rückversicherer im Depot, der nun allerdings verkauft wurde, weshalb Exor nun über eine Netto-Cash-Position von 4,7 Milliarden Euro verfügt. Investiert werden soll dieses Geld nun unter anderem im Healthcare-Bereich, wo man sich bereits mit zehn Prozent an der Familie Mérieux beteiligt hat. Die Unternehmerfamilie aus Lyon in Frankreich zählt unter anderem zu den Gründern von Unternehmen wie Sanofi Pasteur, bioMérieux und Merial.