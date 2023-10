Leben mit Aktien Die drei Baustellen von NextEra Energy

NextEra hat zu Zeiten günstiger Konditionen einen riesigen Berg an Nettoschulden angehäuft. 70 Milliarden Dollar stehen aktuell in den Bücher – mehr als das Siebenfache dessen, was im Schnitt der vergangenen Jahr operativ erwirtschaftet wurde. Selbst gemessen am überdurchschnittlich guten vergangenen Geschäftsjahr beträgt ist die Verschuldung rund fünf Mal so hoch wie die Gewinne vor Zinsen, Steuern und Wertberichtigungen (Ebitda).