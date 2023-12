Leben mit Aktien Die unerhörten Prognosen der Saxo Bank

Advent ist Prognosezeit. Immer zum Jahresende veröffentlichen Banken und Analysten ihre Ausblicke und Einschätzungen, die dann zu Kurszielen verdichtet werden. Wo stehen Dax, S&P 500 und Gold am Jahresende? „Letztendlich ist das pure Raterei, denn niemand weiß, was in der Zukunft passieren wird. Trotzdem geht der Zirkus jedes Jahr von vorne los“; sagt Investor Christian W. Röhl im Podcast Leben mit Aktien.