Performance: Gemessen an der B-Aktie hat die Investor-Aktie seit 1988 einen Kursgewinn von 11,1 Prozent gebracht, inklusive reinvestierter Dividenden beläuft sich das Plus auf 15 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren lag das Plus bei 129 Prozent (156 Prozent inklusive Dividenden) – gerechnet in schwedischen Kronen. Zum Vergleich: Der OMXS Stockholm kommt auf einen Kursgewinn von 44 Prozent.