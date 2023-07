Interessant für die zweite Jahreshälfte wird auch die Entwicklung des Goldpreises. Der weitere Zinsanstieg hat den Preis für das Gelbe Metall als nicht zinstragendes Asset in den vergangenen Monaten belastet. Aktuell notiert Gold auf einem 3-Monats-Tief. Wer seinen Gold-Anteil im Portfolio ausbauen will, sollte damit womöglich nicht zu lange warten. Strukturelle Treiber wie die starke Goldnachfrage von nicht-westlichen Notenbanken dürften den Kurs stabilisieren. Und historisch betrachtet läuft Gold in Rezessionszeiten besonders gut.

Hinweise darauf, ob und wann es zur Rezession in den USA kommen könnte, gibt die Struktur der Zinskurve. Gewöhnlich bringen langlaufende Staatsanleihen mehr Rendite als Kurzläufer. Kehrt die Kurve sich um und wird invers, deutet das auf Schwierigkeiten hin.