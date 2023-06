Da stellt sich sogar die Frage nach Übernahmen. Und da wird auf dem Markt eifrig spekuliert: Mit Net-a-porter – von Richemont an Farfetch verkauft – ist ein großer Deal gerade durch. Nun wird spekuliert, dass Zalando About You kaufen könnte – um einen wichtigen Wettbewerber in der DACH-Region aus dem Weg zu haben und das Technologiesegment zu stärken. Das wäre ein logisches Kalkül, wenn About You rein investorengetrieben wäre. Aber knapp zwei Drittel gehören dem Otto-Konzern – und ob die Familie wirklich mit einem kleineren Anteil an Zalando zufrieden wäre? Diese haben ja bei der Deutschen Euroshop gezeigt, dass die auch selbst bzw. gemeinsam mit Investoren Übernahmedeals stemmen können.