Leben mit Aktien: Kaufchance bei Johnson-&-Johnson-Aktie?

Im konservativen Musterdepot unseres Finanzbriefs „Börsenwoche“ sind wir seit Beginn der Covid-19-Pandemie bei JNJ investiert. Reich sind wir damit bisher nicht geworden, aber unter dem Strich steht immerhin ein Kursgewinn von 22 Prozent. Wir wollen langfristig investiert bleiben und setzen auf eine weiterhin solide Geschäftsentwicklung.



Horst von Buttlar und Christian W. Röhl sprechen im Podcast über die Perspektiven für Johnson & Johnson, darüber, wie man in Krisenzeiten sein Vermögen am besten schützt – und was Anleger über Uniper wissen sollten. Jetzt anhören