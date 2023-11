Leben mit Aktien Krones-Aktie: Was Anleger über das Familienunternehmen wissen müssen

So gut wie bei Krones sieht es nicht überall aus. Im Podcast sprechen Horst von Buttlar und Christian W. Röhl auch über Jungheinrich und Dürr. Die börsennotierten Familienunternehmen sind, wie Krones, an der Schnittstelle zwischen Maschinenbau und Automatisierungstechnik angesiedelt. Neben sauberen Bilanzen ohne Nettoschulden vereint die beiden Unternehmen jedoch eine Herausforderung: Ihre Margen sind hauchdünn.



Mehr zum Familienunternehmen Krones hören Sie im Podcast „Leben mit Aktien“. Außerdem diese Woche: Wer braucht einen Robo-Advisor?! Horst von Buttlar und Christian W. Röhl sprechen darüber, warum Vanguard seinen Robo-Advisor einstampft, was das für digitale Investment-Plattformen heißt – und weshalb der Schnapsriese Diageo schwächelt. Jetzt anhören