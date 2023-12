Leben mit Aktien Lohnt sich die Hugo-Boss-Aktie?

Damals hatte Boss den Charme eines abgewetzten grauen Anzugs. Nach der ungestümen Expansion unter Claus-Dieter Lahrs und dem Ausstieg des Private-Equity-Fonds Permira wurde 2016 zunächst Marc Langer neuer Vorstandschef. Doch ein Finanzmann an der Spitze eines kreativen Unternehmens ist immer eine Wette. Bei Boss ging sie ähnlich schief wie später bei Adidas mit Kaspar Rorsted. „Die gute Nachricht: Mit dem richtigen CEO lässt sich eine Krise schneller meistern, als viele denken würden“, kommentiert Christian W. Röhl im Podcast Leben mit Aktien. Ein Fall für Grieder also, der vor allem in zwei Bereichen massive Veränderungen vorangebracht hat.