Und es gibt weitere Tücken. So wird ein iShares-ETF auf den globalen Gesundheitssektor in vielen Systemen nach wie vor als „iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF” gelistet. Er bildet aber seit März vergangenen Jahres den MSCI World Health Care Sector ESG ab, also einen Index, der Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Und der sieht anders aus als das Original. So kommt Johnson & Johnson darin nur auf 1,5 Prozent. Im „Non-ESG”-Index sind es 6 Prozent). Merck & Co. kommt auf 0,9 Prozent (sonst 3,7) und AbbVie auf 0,9 Prozent (sonst 3,6 Prozent). Im Gegenzug sind etwa Novo Nordisk, Danaher und Astra Zeneca im ESG-Index deutlich höher gewichtet. Was besser ist, muss sich zeigen. Fakt ist, dass der ESG-Index sich vom Grundsatz des passiven Investierens recht weit entfernt.



