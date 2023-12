Leben mit Aktien Nachhaltige ETFs laufen oft schlecht – wie es besser geht

Für Anleger ist das Thema Klima in doppelter Hinsicht unerfreulich: Trotz der wirtschaftlichen Förderprogramme kommt die Branche der erneuerbaren Energien an der Börse nicht in Schwung. Entsprechende Themenfonds laufen nicht gut. Der iShares Clean Energy ETF etwa, einer der zehn beliebtesten ETFs für Sparpläne in Deutschland, hat seit dem Hoch Anfang 2021 mehr als 50 Prozent an Wert verloren. „Die Zinsen lasten auf den Produzenten von erneuerbarer Energie besonders, weil sie in aller Regel mit einer ordentlichen Portion Fremdkapital arbeiten“, sagt Investor Christian W. Röhl im Podcast „Leben mit Aktien“.