Leben mit Aktien Reichen diese sieben Aktien im Depot?

In der Theorie entwickeln sich die zuletzt am besten gelaufenen Aktien auch in näherer Zukunft am stärksten. Im Fachjargon nennt man das den Momentum-Faktor. Privatanleger in Deutschland haben mehrere börsengehandelte Indexfonds (ETFs) zur Auswahl, die einen Momentum-Ansatz verfolgen. Tatsächlich ist es oft so, dass sich die Superstars der Börse auch weiterhin überdurchschnittlich gut entwickeln – allerdings längst nicht immer. Ein Selbstläufer ist die Momentum-Strategie nicht.