Leben mit Aktien So könnte Nucera vom Wasserstoff-Boom profitieren

In den USA waren Börsengänge in den vergangenen zehn Jahren nur selten verheißungsvoller als hierzulande. Eindrücklich zeigt das die Entwicklung des Renaissance US IPO ETF. Dieser wird kontinuierlich mit den Börsenneulingen der vergangenen drei Jahre bestückt und gibt damit einen Eindruck, ob es sich lohnt, bei Neuemissionen dabei zu sein. Die Antwort lautet: mitnichten. Seit Oktober 2013 hat der ETF inklusive reinvestierter Dividenden gerade mal 51 Prozent Plus verzeichnet. Der S&P US Broad Market, der den marktbreiten US-Index S&P 500 gleichgewichtet abbildet, legte im selben Zeitraum um mehr als 250 Prozent zu. Abgesehen von der Hype-Phase nach dem Corona-Crash von 2020 bis ins Frühjahr des Folgejahres lief der IPO-Index stets schlechter als der Gesamtmarkt.