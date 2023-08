Besser lief es nach längerer Durststrecke zuletzt bei der Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco – wahrscheinlich die legendärste Tourismusaktie auf dem globalen Kurszettel. Dem Unternehmen gehören die Spielbank Monte Carlo, das Hôtel de Paris und das Hotel Hermitage in Monaco. Also tatsächlich Luxus der allerhöchsten Kategorie. Signifikant mehr als die fünf Prozent, die LVMH vor einigen Jahren erworben hat, wird Bernard Arnault aber wohl nicht bekommen. Denn knapp zwei Drittel der Anteile liegen beim Fürstentum Monaco. Und bis Prinz Albert die Kontrolle über den wichtigsten Arbeitgeber seiner kleinen Côte d’Azur-Enklave abgibt, müssen wohl noch ein paar andere Skandale ans Licht kommen als das, was gerade durch die Gazetten geht.