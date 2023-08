Leben mit Aktien: Was Anleger über die Apple Quartalszahlen wissen müssen

Auffällig ist, dass die geographische Segmentierung der Umsätze weitgehend festgezurrt scheint. Apple macht 5,3 Prozent am Index MSCI World und 4,3 Prozent am MSCI All Country World aus, die natürlich voll auf den US-Anteil einzahlen (69 beziehungsweise 60 Prozent) – obwohl Apple weniger als 40 Prozent seines Umsatzes in den USA erzielt. Insofern geht die Diskussion um den „US-Klumpen” in den Indizes etwas an der Realität vorbei. Man müsste eher über einen Tech- und Apple-Klumpen sprechen.