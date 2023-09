Da Finanzwerte Verschuldung und Refinanzierung schon in ihrer DNA haben, ist hier ein Vergleich mit anderen Branchen wenig sinnvoll. Bei den übrigen Werten fällt auf: Drei von vier Unternehmen haben unterm Strich Schulden. Im Umkehrschluss hat immerhin ein Viertel der Firmen mehr Bares als Schulden in den Büchern. Regional betrachtet gibt es dabei bemerkenswerte Unterschiede: In Japan sind 40 Prozent der Unternehmen netto-cash-positiv – ein Alleinstellungsmerkmal. In Europa und in Asien insgesamt ist nur jedes fünfte Unternehmen schuldenfrei.