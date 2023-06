Das Unternehmen expandierte in Japan in den 1990ern, erst nach der Jahrtausendwende wagte man den Sprung ins Ausland. Derzeit macht die Modehandelsgruppe mit Sitz in Yamaguchi, die an der Tokioter Börse im Nikkei-225-Index gelistet ist,etwa die Hälfte des Umsatzes in Japan, 20 Prozent in China und der Rest breit gestreut – es gibt auch Filialen in Deutschland. Der Markteintritt erfolgte hier aber behutsam und Schritt für Schritt. Inzwischen hat Fast Retailing insgesamt mehr als 3.500 Geschäfte.