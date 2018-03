Lebensversicherungen: Über 67 Milliarden Euro in ungesicherten Bankpapieren

Insgesamt stecken laut aktuellen Berechnungen, die der Branchenverband GDV für die WirtschaftsWoche vornahm, 50,2 Prozent des Kapitals der Lebensversicherer in Bankanlagen, das sind 374 Milliarden Euro. Bislang ging der Verband mit 55 Prozent von einer höheren Quote aus. Nur hinter der Hälfte der Bank-Investments stehen Sicherheiten, auf die Versicherer im Pleitefall zugreifen können, ergaben Recherchen des Düsseldorfer Magazins. Ein gutes Viertel der Bankpapiere ist über die Einlagensicherung der Banken geschützt. Auf mehr als 67 Milliarden Euro drohen bei möglichen Bankenpleiten jedoch Verluste. Angesichts der hohen Bankanlagen bestehe „Ansteckungsgefahr“ für die Versicherer, warnte Finanzminister Wolfgang Schäuble am Donnerstag auf dem Versicherungstag in Berlin.