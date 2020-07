Leiterin für Europäische Aktien Top-Fondsmanagerin Weidenbach verlässt DWS

Noch ist nicht bekannt, wie es für Weidenbach weitergehen wird. Aber Frauen sind eigentlich selten in Führungspositionen im Finanzgewerbe. Und in Deutschland könnten es noch weniger werden, denn britische Institute werben immer wieder Top-Frauen aus Frankfurt ab. Ein Grund ist die in Großbritannien eingeführte „Women in Finance Charter“, die auch von Fondshäusern verlangt, den Anteil weiblicher Führungskräfte zu veröffentlichen. Der Anteil, 2018 bei 27 Prozent, soll 33 Prozent erreichen. Zuletzt verpflichtete die Investmentbank BNY Mellon für ihre Fondstochter Newton Ilga Haubelt, die bei der Deka in Frankfurt 7,6 Milliarden Euro managte. Die frühere DWS-Fondsmanagerin Sonja Laud stieg beim britischen Fondsriesen Legal & General zur Co-Investmentchefin auf und ist mitverantwortlich für 1,1 Billionen Pfund.