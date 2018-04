In den bisherigen Minuszinsphasen waren dabei in der Regel nicht niedrige Leitzinsen schuld, sondern die Inflation. Die Menschen konnten sich über drei, vier, fünf Prozent Zinsen bei der Bank freuen, es schien, als würde ihr Geld sich stetig vermehren. In der Realität fraß die Inflation die Gewinne jedoch mehr als auf. So erreichte die Inflation im Zuge der Ölpreiskrise in den 1970er-Jahren sechs bis sieben Prozent, auch 1981 stieg sie auf über sechs und 1992 wieder auf immerhin gut fünf Prozent. Minuszinsen sind also keine Erfindung Mario Draghis.