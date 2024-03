Liquiditätsanlage: Fonds statt Festgeld: So kommen auch kleinere Unternehmen an hohe Zinsen

Als Geldmarktfonds gibt es den Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional (ISIN IE00B96CNN65). Der bietet üblicherweise nur Kunden mit Millionenbeträgen einen Zugang. Für die UnitPlus-Kunden aber ist es möglich, dort ab dem ersten Euro auch Kleinstbeträge anzulegen.

Die Kosten des Geldmarktfonds sind mit 0,19 Prozent jährlich günstig – so wie es bei Großanlegerfonds üblich ist. Zinserträge werden automatisch wieder im Fonds reinvestiert, die Laufzeit der insgesamt 255 Papiere im Portfolio liegt bei wenigen Monaten. Bis zur Fälligkeit bieten die Investments eine Rendite von im Schnitt 3,5 Prozent. Der Fonds gehört zur Kategorie der Euro-Geldmarktfonds, in den nur auf Euro laufende Papiere aufgenommen werden. Es gibt also kein Währungsrisiko. Er investiert in Bank- und Unternehmensanleihen sowie sogenannte Commercial Papers. Diese Schuldpapiere werden nicht an der Börse gehandelt. Mit ihnen finanzieren bonitätsstarke Emittenten ihren kurzfristigen Kapitalbedarf.